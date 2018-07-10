Чемпионские пояса GGG можно увидеть в Библиотеке Елбасы

В экспозиции, открывшейся в мае, собрана коллекция сувениров, наград и спортивного инвентаря, преподнесенных Главе государства в ходе встреч с руководителями олимпийских движений, казахстанскими и зарубежными спортсменами.

Чемпионские пояса Геннадия Головкина, подаренные им Президенту Н.А. Назарбаеву, теперь можно увидеть в постоянной экспозиции «Олимпийское движение в Казахстане» Библиотеки Елбасы. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу издательской деятельности и связей с общественностью ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы».

В экспозиции «Олимпийское движение в Казахстане», открывшейся в мае 2018 года, собрана коллекция сувениров, наград и спортивного инвентаря, преподнесенных Главе государства в ходе встреч с руководителями олимпийских движений, казахстанскими и зарубежными спортсменами.

Здесь также представлены награды, которых в разные годы был удостоен Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев за продвижение государственной политики в сфере спорта не только в стране, но и за ее пределами. Среди них – награды от спортивных организаций, обществ, ассоциаций и федераций, а также награды, связанные с олимпийскими и паралимпийскими играми: знак почета НОК РК (2000), памятная медаль и знак «За поддержку движения Спешиал Олимпикс Казахстан» (2002), орден Олимпийского совета Азии (2007), Золотой орден Международной ассоциации борьбы FILA (2003) и др. Одна из первых и особых наград – это высшая награда Международного олимпийского комитета – Золотой Олимпийский орден «За заслуги» (1997), врученная Елбасы президентом МОК Хуаном Антонио Самаранчем.

Благодаря поддержке со стороны Главы государства, всему миру стали известны достижения казахстанских боксеров. Не случайно Елбасы был удостоен целого ряда наград Международной ассоциации любительского бокса (АIBА) за выдающиеся заслуги в развитии олимпийского бокса: Золотой орден «За заслуги» (2002), Серебряный орден АIBА (2000), Золотой орден АIBА (2000).

Четыре чемпионских пояса Г.Головкина: WBA – Всемирной боксерской ассоциации (2010), IBO – Международной боксерской организации (2011), WBC – Всемирного боксерского совета (2016), IBF – Международной боксерской федерации (2015-2018) заняли почетное место в экспозиции выставки «Олимпийское движение в Казахстане».

Геннадий Головкин – казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Победитель множества международных турниров: семикратный чемпион Казахстана, чемпион мира среди молодежи 2000 года, победитель первой Спартакиады Республики Казахстан 2001 года, победитель Кубка мира среди нефтяных стран 2001 года, чемпион ІІІ Восточно-Азиатских игр (2001). Чемпион мира среди любителей (2003). Вице-чемпион Олимпийских игр (2004). Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2017). Лучший боксер 2017 года по версии WBA, WBC и популярного издания Boxingnews24.com.