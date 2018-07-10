Вопросы безопасности в центральноазиатском регионе обсудили в Ашхабаде

Центральная Азия и Европейский Союз намерены укреплять диалог и сотрудничество в решении общих вопросов безопасности.

Казахстанская делегация приняла участие в пятом заседании Диалога высокого уровня (ДВУ) между Европейским Союзом и странами Центральной Азии по вопросам политики и безопасности в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Отмечается, что задачи налаживания взаимовыгодного межрегионального сотрудничества между странами Центральной Азии, Афганистаном и Евросоюзом лежат в основе совместно разрабатываемой в настоящее время обновленной Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Также межрегиональное сотрудничество требует усиления обмена опытом и лучшими практиками в сфере безопасности и выработке совместных мер по борьбе с терроризмом и радикализацией, охране границ и противодействию оборота наркотиков.

Казахстанскую делегацию на мероприятии, включившую представителей Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел, возглавил заместитель Министра иностранных дел Роман Василенко. Страны региона были представлены заместителями глав внешнеполитических ведомств и экспертами из столиц Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана Узбекистана и Афганистана.

Европейскую сторону представлял Заместитель Генерального секретаря Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Жан-Кристоф Бейяр, Специальный представитель ЕС по ЦА Питер Буриан и делегация ЕСВД.

В рамках Диалога был рассмотрен ряд вопросов, начиная от процесса обновления Стратегии ЕС для Центральной Азии и разработки новой Стратегии ЕС по экономическому сопряжению с азиатским регионом, и заканчивая совместным поиском подходов к охране окружающей среды, использованию водных ресурсов, а также социально-экономической реабилитации Афганистана.

Выступая на заседании, Роман Василенко особо отметил сложившийся конструктивный уровень межрегионального взаимодействия между ЦА и ЕС, направленного на общее и всестороннее развитие региона путем реализации различных программ в области образования, борьбы с терроризмом и радикализацией, укрепления границ, противодействия наркотрафику, а также стабилизации ситуации в Афганистане.

В этой связи, главой казахстанской делегации была выделена совместная работа стран ЦА и ЕС по обновлению принятой в 2007 году Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Процесс обновления этого документа, который планируется завершить к середине следующего года, нацелен в первую очередь на углубление политического, экономического и гуманитарного взаимодействия между регионом и европейскими странами и институтами, с учетом сложившейся реальности взаимоотношений и расширенного горизонта стратегического партнерства центральноазиатских республик с Евросоюзом.

"Казахстан рассчитывает на превращение Стратегии следующего поколения в качественно новый драйвер стратегической кооперации стран региона с Евросоюзом", - заявил Василенко.

В данном контексте был отмечен ряд казахстанских инициатив для должной имплементации будущих программ сотрудничества с Евросоюзом, включая запуск единого многофункционального онлайн-портала, позволяющего обеспечить "виртуальную институционализацию" различных платформ сотрудничества для продвижения деловых и общественных проектов.

В ходе ДВУ особое внимание было уделено углублению сотрудничества в рамках реализации в нашем регионе таких европейских программ, как BOMCA (Программа содействия управлению границами в Центральной Азии) и CADAP (Программа предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии), которые внесли существенный вклад в повышение безопасности на границах Центральной Азии.

Первые фазы этих программ были реализованы в начале 2000-х годов, и с тех пор они являются одним из ключевых партнеров стран Центральной Азии. Всего за период реализации программы BOMCA Евросоюзом было выделено более 40,1 млн. евро, а в рамках CADAP — 20.7 миллионов евро. Средства направлены на проведение мониторинга, профилактических мероприятий и наращивание потенциала силовых структур стран ЦА в соответствующих сферах.

Традиционное участие в работе ДВУ делегации Афганистана позволило ее участникам провести обзор ситуации в регионе Центральной Азии в расширенном социально-экономическом и политическом контексте, а также рассмотреть возможные форматы сотрудничества, направленные на дальнейшее развитие и укрепление потенциала Афганистана в области безопасности. В данном контексте, казахстанской стороной было предложено проводить под эгидой ДВУ тематические семинары с участием профильных экспертов из стран Центральной Азии, Евросоюза и Афганистана по таким вопросам, как кибербезопасность, охрана границ и экономическое сопряжение.

Ряд делегаций отметил состоявшуюся 15 марта в Астане первую рабочую консультативную встречу глав государств стран Центральной Азии. Участники сошлись во мнении, что прошедшая встреча, изначально предложенная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и проведенная в Астане по инициативе Нурсултана Назарбаева, дала важный старт процессу дальнейшего всестороннего регионального сотрудничества.

Согласно сложившейся практике, работа ДВУ в Ашхабаде взяла за основу политические договоренности и установки, выработанные в ходе ежегодных встреч министров иностранных дел в формате "ЕС-ЦА", в недавнем прошлом состоявшихся в Самарканде и Ташкенте, а также на предыдущих заседаниях Диалога. Общий тон для дискуссий был задан и результатами проделанной работы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Евросоюза по совершенствованию конструктивной межрегиональной кооперации, которую планируется предметно рассмотреть в ходе предстоящей 23 ноября в Брюсселе министерской встречи "ЕС-ЦА".

Между тем, на полях заседания ДВУ состоялась встреча делегаций Казахстана и Евросоюза, в ходе которой стороны, отметив стратегический характер отношений между Астаной и Брюсселем, обсудили сотрудничество сторон в контексте международных усилий по дальнейшей стабилизации и обеспечения устойчивого развития Афганистана, процесс обновления Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также другие актуальные международные вопросы. Руководством ЕСВД в ходе беседы была дана высокая оценка международным инициативам Назарбаева и активной деятельности Казахстана в качестве члена РК в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годах.

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