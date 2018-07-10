10 человек стали членами «Жетысуского географического общества»

В ходе собрания участники подвели итоги полугодия и обсудили планы на будущее.

В рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в Алматинской области создано «Жетысуское географическое общество», способствующий развитию внутреннего туризма региона. И сегодня в нее вступили официально 10 человек, передает Zakon.kz

В ходе собрания участники подвели итоги полугодия и обсудили планы на будущее.

Открывая мероприятие, руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев подчеркнул, что за короткое время обществом проделано много значительных работ. Среди них блог-туры по Сакральным местам не только региона, но и Казахстана.

- Совсем недавно представители СМИ и блогеры побывали в Южном Казахстане, где они ознакомились со священными местами. Впереди нас ждут и другие проекты, среди них есть покорение гор Жетысуского края, общей высотой 20 тысяч метров, поездка в Китай и многое другое, - сказал Рустам Алпысбаев.

В свою очередь руководитель Жетысуского географического общества Ануар Демегенов подчеркнул, что проекты реализуются для того, чтобы люди больше узнали о Жетысу.

По словам организаторов, каждые полгода ряды будут пополнятся, а основная цель - это продвижение бренда Жетысу как развитого региона с уникальной историей, природой и культурой, развитие эко-туризма и распространение знаний о Жетысуском крае среди широких масс населения, повышение уровня информативности граждан, увеличение числа заинтересованных лиц.

Стоит отметить, что главная цель организации - развивать географию и смежные ей науки, известные на территории области, благодаря сформированным ценностям, сознательности, объективности и непредвзятости.

- Сегодня мне посчастливилось стать членом географического общества. За прошлый год мы побывали в разных местах нашего региона. Ознакомились со всеми сакральными местами, узнали подробнее историю Алматинской области. Впереди нас ждут много работы, но, думаем, мы справимся, и о Жетысу будут знать не только в Казахстане, но и за границей, - поделился участник географического общества, журналист областной газеты «Жетысу» Маулен Анербай.

В завершение все участники награждены за прошлогоднюю проделанную работу, памятными подарками и благодарственными письмами.

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