В Мангистау подписано совместное заявление между Швейцарией и Казахстаном

В областном акимате прошла двусторонняя встреча.

Состоялся визит делегации Швейцарии во главе с Министром экономики, образования и исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманном в Мангистаускую область. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В областном акимате прошла двусторонняя встреча акима Мангистауской области Ералы Тугжанова и министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека с главой Швейцарской делегации. Было подписано Совместное заявление о намерении заключения Соглашения о взаимном признании пробирного клейма на драгоценных металлах и изделиях из них.

Как отметил Женис Касымбек, за 2017 год внешнеторговый оборот между Казахстаном и Швейцарией превысил 3млрд.долл. США, что на 14% выше по сравнению с 2016 годом. Экспорт Казахстана в Швейцарию за аналогичный период также увеличился на 14%

«Швейцария для нас является стратегическим и важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европе. Наша сегодняшняя встреча – это очередное подтверждение твердого намерения в дальнейшем укреплении торгово-экономических связей, расширения сфер взаимного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес», - отметил Министр по инвестициям и развитию РК.

За последние 12 лет валовый приток прямых инвестиций из Швейцарии в Казахстан превысил 20 млрд долл. США. На сегодня в Казахстане действуют более 300 совместных предприятий с участием швейцарского капитала в таких отраслях, как энергетика, транспорт, инновации, медицина и др. Кроме того, по итогам последних трех лет общий товарооборот между Мангистауской области и Швейцарией составил более 7 млрд. долл. США, из них почти 99,9%- это экспорт нефти.

«В Мангистауской области с участием швейцарского капитала зарегистрировано 11 совместных предприятий. Активному товарообороту между нашими странами способствует наличие у региона мощного транзитного и транспортно-логистического потенциала международного значения между Европой и Азией. Через ее территорию проходят международные транспортные коридоры «ТРАСЕКА» и «Север – Юг», соединяющие Восточную Европу с Центральной Азией и Северную Европу – со странами Персидского залива», - сказал аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Й. Шнайдер-Амманн отметил, что его очередной визит направлен на укрепление двустороннего сотрудничества и рассказал о развитии инноваций и цифровизации в Швейцарии.

Во время делового визита делегация из Швейцарии ознакомилась с производственными мощностями ТОО «Порт Курык», ТОО «Актауский морской северный терминал», субзоны №1 СЭЗ «Морпорт Актау». Делегация Швейцарии ознакомилась с производственными мощностями ТОО «Kazakhstan Pipe Traders» (Tenaris) и АО «Arcelor Mittal Tubular Products». Затем гости посетили АО «Актауский международный морской торговый порт»

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