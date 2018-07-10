После визита в Астану глава Уфы раскритиковал свой город

Ялалов поручил подчиненным взять с собой застройщиков и отправиться в Астану, чтобы перенять их опыт.

Мэр Уфы Ирек Ялалов возмутился постройками в Уфе. Об этом он сообщил во время оперативного совещания в администрации, пишет «Горобзор».

Ялалов вернулся из столицы Казахстана. По его словам, Астана в несколько раз превосходит Уфу по красоте.

- Мы строим внешне красивые здания, а потом разоряемся на их содержание. Хватит вариться в этой кашей, хватит идти на поводу у застройщиков наших, – возмутился он.

Мэр Уфы отметил, что в столице Казахстана все мусорокамеры сделаны из нержавейки. В жилых комплексах используются все виды возобновляемой энергии: солнечные батареи, ветряки, при этом квадратный метр жилья стоит так же, как в Уфе. Ялалов поручил подчиненным взять с собой застройщиков и отправиться в Астану, чтобы перенять их опыт.

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