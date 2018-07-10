Пенсионерка обнаружила тело у реки в Шымкенте

Женщина попросила сына позвонить полицейским, когда поняла, что мужчина у реки был мертв.

Тело мужчины обнаружили вдоль реки Бадам, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный телеканал TVK.

Погибшему было 48 лет. Мужчина, как сообщили в областном департаменте внутренних дел, жил в Шымкенте.

Тело обнаружила пенсионерка.

"Со мной был внук, он мне сказал, что там лежит человек. Подумала, что он живой, но оказалось, что это не так. Сын смотрел дома телевизор, я его попросила позвонить полицейским", — рассказала женщина.

В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняются. Назначены экспертизы, ведется расследование.

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