В Костанае бастуют рабочие молокозавода

Рабочие молокозавода «ДЕП» не согласны с удержанием зарплаты.

В Костанае проходит забастовка на молокозаводе «ДЕП». Рабочие не согласны с удержанием зарплаты требуют вернуть положенные им деньги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Алау».

10 июля рабочие по погрузке выжидали руководство у входа на предприятие, чтобы им объяснили неприятную ситуацию: почему часть зарплаты у них удержали. По словам рабочих, вероятно, причина недоплаты кроется в том, что Россия ввела временные ограничения на поставки продукции «ДЕП» на их территорию.

«Это, знаете, внутренние вопросы. Я не понимаю, почему на нас это отражается. Почему с нас должны удержать эти деньги? Я их честным трудом заработал. Я работал физически, не спал сутки и с нас удержали. Это внутренние вопросы, они должны решаться там с торговыми представителями и всё», - негодует грузчик предприятия Михаил Дидик.

На все вопросы рабочих руководство сообщило, что с 1 июня продукция молочного завода временно находится в ограничении. Машины с товаром на границе возвращаются обратно. Россельхознадзор объясняет это тем, что якобы выявлена мошенническая схема поставок продукции.

По словам заместителя директора по производству, «ДЕП» подозревают в том, что они перерабатывают белорусское сухое молоко, затем поставляют его в Россию под маркой «ДЕП». Прямых доказательств соседи не предоставляют. В этой связи, уменьшилась работа сотрудников молочного цеха. Соответственно изменилась и заработная плата рабочих.

«Эта ситуация очень сильно сказалась на работниках. Потому что все работники получают зарплату от выработки, то есть от сделанной продукции. Если мы раньше делали 2 000 тонн, сейчас мы делаем 1 500 тонн. Мы теряем 30% от общей реализации. А значит все работают от выработки, падает зарплата и страдает народ, а именно наши работники»,-говорит заместитель директора по производству Александр Смирнов.

Сокращать работников предприятие не намерено. Сейчас они находятся в ожидании снятия временных ограничений и надеются на положительные сдвиги. К переговорам с российским правительством подключились как местные власти, так и республиканские. Вероятно, в ближайшее время ситуация разрешится.

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