Налог для самозанятых: в Минтруда рассказали, кто и сколько будет платить

Планируется, что размер ЕСП для жителей города составит один МРП, села — 0,5 МРП.

О необходимости введения единого совокупного платежа и новшествах нового проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам легализации деятельности неформально занятых» сообщил вице-министр труда и социальной защиты Нуржан Альтаев на площадке пресс-центра Правительства. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства отметил важность обеспечения эффективности рынка труда и создания условий для реализации потенциала.

«По поручению Главы государства Министерство сегодня работает над рядом инструментов, которые позволят вывести из тени людей, работающих в сфере неформальной занятости либо занимаются какими-то видами предпринимательской деятельности, но никак не оформлены. Правительство и министерство совместно работает над тем, чтобы ввести этих людей в структуру социальной обеспеченности. Есть риски, что завтра человек по достижению пенсионного возраста выйдет на пенсию либо заболеет, либо это женщины, которые выйдут в отпуск по уходу за ребенком: они могут оказаться без социальных выплат», — сказал вице-министр труда и социальной защиты Н. Альтаев.

Для того, чтобы все казахстанцы могли получать социальные выплаты и быть участниками ОСМС, Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести Единый совокупный платеж для самозанятых. Законопроект по вопросам формализации занятости населения, предусматривающий комплекс налоговых и административно-правовых мер внесут в Мажилис в сентябре текущего года.

Как сообщил Н. Альтаев, введение ЕСП приведет к упрощению регистрации и облегчению налогового бремени, предоставит право на получение медицинских услуг в рамках ОСМС и назначение социальных выплат из системы обязательного социального страхования

Планируется, что размер ЕСП для жителей города составит один МРП, села — 0,5 МРП. Таким образом 10% от поступивших средств пойдут на индивидуальный подоходный налог, 20% — в государственный Фонд обязательного социального страхования, 30% на пенсионные выплаты и 40% в Фонд обязательного социального медицинского страхования.

По подсчетам Министерства труда и соцзащиты населения, за счет введения ЕСП из тени выйдут порядка 500 тыс. самозанятых.

МТСЗН изучен международный опыт внедрения аналогичный программ. Так, к примеру в Аргентине в 1998–2009 гг. количество зарегистрированных субъектов малого бизнеса выросло втрое. В Бразилии в 2010–2011 гг. количество зарегистрированных предпринимателей выросло до 1,4 млн.

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