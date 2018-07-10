В текущем году будет профинансировано 3000 микрокредитов — МНЭ РК

Премьер-министр РК обратил внимание на вопрос создания необходимых условий для развития предпринимательского потенциала, открытия и ведения собственного дела, особенно на селе.

Сегодня в ходе заседания Правительства РК премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать на особом контроле вопрос предоставления микрокредитов в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана.

По итогам рассмотрения вопроса о текущем статусе реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства премьер-министр РК обратил внимание на вопрос создания необходимых условий для развития предпринимательского потенциала, открытия и ведения собственного дела, особенно на селе. На сегодня безработным, самозанятым гражданам и бизнесу представлена возможность получить льготные микрокредиты на реализацию бизнес проектов без отраслевых ограничений. Бакытжан Сагинтаев отметил, что необходимо взять на контроль вопрос по освоению средств, выделяемых на предоставление микрокредитов.

«Планируется обеспечить 14 тыс. безработных и самозанятых микрокредитами, также в рамках инициативы Главы государства объем финансирования на микрокредитование увеличен на 20 млрд тг. Полугодие завершено, нам необходимо устранить все имеющиеся причины, которые мешают развитию данного направления», — сказал Премьер-Министр.

В свою очередь, министр национальной экономики Тимур Сулейменов подчеркнул, что микрокредитование в городах в рамках Программы в 2017 г. реализовано впервые. В схеме микрокредитования задействованы семь банков второго уровня и две микрофинансовые организации.

«Общий портфель микрокредитования в городах с учетом средств прошлого года составляет 24,3 млрд тг. Из них средства 2017 г. — 11,9 млрд тг, и средства 2018 г. — 12,4 млрд тг, в том числе 6,1 млрд тг дополнительно выделены в рамках “Пяти социальных инициатив” Главы государства», — проинформировал Т. Сулейменов.

По словам министра нацэкономики, за счет средств 2017 г. профинансировано 1006 проектов на 11,1 млрд тг, что позволило участниками Программы произвести продукцию на сумму 7,6 млрд тг, выплатить налоги в бюджет размере 299 млн тг.

«На данный момент за счет средств 2018 г. профинансировано и одобрено 226 проектов на сумму 2,6 млрд тг, на рассмотрении в БВУ находятся проекты на сумму 3,4 млрд тг», — сообщил министр Т. Сулейменов, подчеркнув, что в текущем году стоит задача профинансировать 3000 проектов.

Наряду с предоставлением микрокредитования на льготных условиях, также предоставлена возможность гарантирования со стороны государства при недостаточности залогового обеспечения потенциальных предпринимателей.

«В настоящее время заключено 355 договоров гарантии на сумму 2 млрд тг, из них в 2017 г. 172 договора на сумму 967 млн тг, в 2018 г. 183 договора на сумму 1,03 млрд тг. Практически по каждому третьему займу предоставлены гарантии», — сообщил он.

Кроме того, в целях оперативного доведения средств до населения, в декабре прошлого года приняты меры по сокращению сроков освоения средств банками второго уровня до 6 месяцев (с текущих 12 месяцев), представлена возможность приобретения жилой недвижимости и земельных участков с последующим обязательным изменением целевого назначения.

Как сообщил Т. Сулейменов, в текущем году в целях оказания поддержки мелким проектам начинающих предпринимателей, из числа заемщиков Программы исключены действующие предприниматели.

Первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, в свою очередь, сообщил, что в рамках второго направления Программы «Еңбек» МСХ РК проводит работу по предоставлению микрокредитов участникам Программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах и малых городах.

«Для реализации вышеуказанных мероприятий в 2018 г. в республиканском бюджете предусмотрен бюджетный кредит в размере 44,7 млрд тг, в том числе в рамках реализации четвертой инициативы “Пять социальных инициатив Президента” в размере 13,9 млрд тг. На предусмотренные средства планируется выдать 11 000 микрокредитов», — сообщил первый вице-министр А. Евниев.

В 2018 г. в рамках проекта «Бастау-Бизнес» запланировано обучить 30 000 самозанятых и безработных, из которых не менее 6000 участников должны открыть или расширить бизнес.

В свою очередь, вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова заверила, что по первому направлению Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства МОН координирует работу по подготовке кадров с техническим и профессиональным образованием.

«В Программе задействованы 320 колледжей с количеством обучаемых – 20,5 тыс. человек, из них на базе 9 класса – 15,2 тыс. человек, на базе 11 класса – 5,3 тыс. человек. Из принятых студентов в колледжи около 60% граждане из социально уязвимых слоев населения», — проинформировала Б. Асылова.

Кроме того, функционируют 10 мобильных учебных центров для обучения лиц из отдаленных населенных пунктов в пятирегионах страны (Актюбинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская области).

«С апреля 2018 г. на базе мобильных центров начали обучение 337 человек, обучено 143 человек, из них трудоустроено 93 человек», — сказала вице-министр образования.

Между тем, с момента реализации Программы произошла реструктуризация госзаказа подготовки кадров в рамках потребностей регионов. Изменены содержание подготовки кадров путем внедрения 246 модульных учебных программ в учебный процесс.

«Анализ показал, подготовка кадров по Программе по сравнению со сложившимся трендом увеличилась для сфер сервиса на 17,6%, сельского хозяйства –10,2%, транспорта – 13,2, строительства – 5,5 %, топливно-энергетического комплекса – 3,9 %, ИКТ – 3%, базовой индустрии – 4,8 %, туризма – 1%, торговли – 0,6%. Отличительной их особенностью является практико-ориентированность, активное участие работодателей в разработке учебных планов и программ. Таким образом, модульные программы обеспечивают уровневую интеграцию, получение квалификации "специалист среднего звена" через получение рабочих квалификаций или выхода их на рынок труда с получением рабочей квалификаций. На сегодня 100% колледжей обеспечены данными образовательными программами», — рассказала вице-министр.

В заключение выступлений по данной теме председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов добавил, что уже около двух месяцев порядка 4,5 тыс. человек обучаются по системе краткосрочного обучения в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 гг. На сегодняшний день 118 учебных центров созданных при предприятиях принимают участие в процессе, обучая население новым специальностям. Уже обучено 1089 человек, 372 из них трудоустроено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!