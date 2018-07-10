Пассажирский самолёт потерпел крушение в ЮАР

Данных о погибших не поступало.

Пассажирский самолёт потерпел крушение в Претории в ЮАР. Как сообщает AFP, в результате происшествия пострадало 19 человек. Данных о погибших не поступало.

Южноафриканская телерадиокомпания SABC опубликовала фотографию с места инцидента. Как видно, самолёт практически разломился пополам.

BREAKING NEWS: Plane crash in Pretoria, more details to follow.

Pic: @EMER_G_MED pic.twitter.com/oKKitEt9JW — SABC News Online (@SABCNewsOnline) 10 июля 2018 г.

По данным местной журналистки и фотографа, ранения получили 20 человек, состояние одного из них оценивается как критическое.

Initial reports suggest at least 20 people have been injured, 1 critically, when a plane crashed in the Wonderboom area in Pretoria. Emergency and rescue services are on the scene. Pics: @ER24EMS #sabcnews pic.twitter.com/jX29pUc0wO — Jamaine Krige (@jour_maine) 10 июля 2018 г.

Судя по фото, разбился самолёт авиакомпании Martin’s Air Charter, чья штаб-квартира расположена в Нидерландах.

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