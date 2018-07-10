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Пассажирский самолёт потерпел крушение в ЮАР

Данных о погибших не поступало.

Фото : соцсети10 июля 2018, 21:30

Пассажирский самолёт потерпел крушение в Претории в ЮАР. Как сообщает AFP, в результате происшествия пострадало 19 человек. Данных о погибших не поступало.

Южноафриканская телерадиокомпания SABC опубликовала фотографию с места инцидента. Как видно, самолёт практически разломился пополам.

По данным местной журналистки и фотографа, ранения получили 20 человек, состояние одного из них оценивается как критическое.

Судя по фото, разбился самолёт авиакомпании Martin’s Air Charter, чья штаб-квартира расположена в Нидерландах.


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