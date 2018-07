Пассажирский самолёт потерпел крушение в ЮАР

Пассажирский самолёт потерпел крушение в Претории в ЮАР. Как сообщает AFP, в результате происшествия пострадало 19 человек. Данных о погибших не поступало.

#BREAKING At least 19 injured in https://t.co/Ub898ACsRR plane crash, emergency services say pic.twitter.com/bAmYNvQ28y

Южноафриканская телерадиокомпания SABC опубликовала фотографию с места инцидента. Как видно, самолёт практически разломился пополам.

По данным местной журналистки и фотографа, ранения получили 20 человек, состояние одного из них оценивается как критическое.

Initial reports suggest at least 20 people have been injured, 1 critically, when a plane crashed in the Wonderboom area in Pretoria. Emergency and rescue services are on the scene. Pics: @ER24EMS #sabcnews pic.twitter.com/jX29pUc0wO