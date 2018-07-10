В Петропавловске разбили надгробные памятники

Вандалов ищут полицейские.

В Петропавловске ищут вандалов, разбивших надгробные памятники на двух христианских кладбищах. Сколько всего могил разрушено, пока сказать сложно. Многие родственники усопших еще даже не знают о происшествии. В полицию только начали поступать первые заявления, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Вера Стукалова:

- Это нелюди, можно сказать так: нелюди. Думали, что просто одна наша могила так разрушена, отца, а прошлись немножко по старому кладбищу чуть дальше, и, оказывается, целый ряд могил нарушен. Просто-напросто лежат разбитые.

По первым подсчетам пострадали около 20 могил. Причем, на одном из кладбищ вандалы орудовали в так называемой ВИП-зоне. Это дорогие могилы, расположенные в начале кладбища сразу за часовней.

Вандалы, скорее всего, каким-то тяжелым предметом громили памятники, а где не смогли разбить их, буквально в крошки превратили установленные мраморные столики. Полицейские возбудили уголовное дело по факту вандализма и ищут преступников.

Юрий Клыков, сотрудник пресс-службы ДВД СКО:

- Санкция статьи «Вандализм» предусматривает штраф до 300 месячных расчетных показателей либо арест до 75 суток.

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