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Личный врач Майкла Джексона заявил, что певец был химически кастрирован

Инъекции гормонов делались для того, чтобы сохранить высокий голос исполнителя и вылечить его от болезней кожи.

Фото : соцсети11 июля 2018, 01:24

Отец американского исполнителя Майкла Джексона настоял на том, чтобы его сыну делали инъекции гормонов, которые стали причиной химической кастрации. Такое заявление сделал личный врач певца Конрад Мюррей. Об этом сообщает портал Dni.ru со ссылкой на британское издание The Sun.

По словам врача, в детстве Джексон страдал от кожных заболеваний, и в качестве лечения ему вкалывали гормоны. Другой целью инъекций было желание отца остановить мутацию высокого голоса сына.

Конрад решился признаться в этом только после смерти отца Джексона Джо, который скончался в возрасте 89 лет 27 июня. Майкл Джексон ушёл из жизни в 2009 году.


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