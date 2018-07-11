«Тобол» стартовал с победы в Лиге Европы, передает СИА «SPORTINFORM».

Хозяева поля практически сразу отдали инициативу сопернику, однако, футболисты «Тобола» настолько не привыкли к игре первым номером, что казалось, растерялись и не знали, что же делать с этим мячом в атаке. Пробовали бить издали, но удары неизменно выходили плохими. Обе команды, игравшие на практически пустом стадионе - выдали изрядное количество брака и закономерно закончили первый тайм без забитых мячей. После перерыва происходящее на поле продолжило быть больше похожим на контрольную встречу, нежели на отборочный матч Лиги Европы.

Соперники играли в пять защитников, с явным акцентом на оборону, а игрокам группы атаки, по всей видимости, не доставало мастерства, чтобы взломать эти укрепленные стены. Дважды мог забивать Турысбек, в концовке опасно со штрафного бил Квеквескири. И уже в компенсированное арбитром время Федин ударом с угла штрафной все-таки привез подопечным Никитенко гостевую победу.

«Самтредиа» - «Тобол» - 0:1

Голы: Федин 90+4