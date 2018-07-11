Объявлен первый участник андеркарда второго боя Головкин — «Канело»

Стал известен первый боксер, который выступит в рамках шоу Геннадий Головкин — Сауль Альварес 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

Им стал ирландец Гэри О’Салливан (28-2, 20 КО). Любопытно, что инсайдером этого еще в июне стал сам «Спайк» — он в твиттере неоднократно рассказывал всем интересующимся, что точно выступит в андеркарде боя «Канело» — GGG II в сентябре. Его соперник пока неизвестен, однако журналист ESPN Дэн Рафаэль допускает, что им может стать канадец Давид Лемье (39-4, 33 КО).

Первый бой Головкин — «Канело» состоялся 16 сентября 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился скандальной ничьей — многие эксперты и фанаты убеждены, что судьи «ограбили» казахстанского боксера. Рематч пройдет 15 сентября там же.





