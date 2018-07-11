Штормовое предупреждение объявили в СКО

11 июля в Петропавловске ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра при грозе.

В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на среду, 11 июля, передает МИА «Казинформ».

По данным филиала РГП «Казгидромет», днем 11 июля в Петропавловске ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра при грозе. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Возможен град.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.

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