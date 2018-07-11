Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявили в СКО

11 июля в Петропавловске ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра при грозе.

Фото : inform.kz11 июля 2018, 07:31

В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на среду, 11 июля, передает МИА «Казинформ».

По данным филиала РГП «Казгидромет», днем 11 июля в Петропавловске ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра при грозе. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Возможен град.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты