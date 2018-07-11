США подготовили новый удар в торговой войне с Китаем

Пошлины распространятся еще на 10 процентов ввозимой из Поднебесной продукции.

Вашингтон введет новые пошлины на товары из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов. Об этом сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает Reuters.

По его словам, пошлины распространятся еще на 10 процентов ввозимой из Поднебесной продукции. В администрации президента пояснили, что пошли на такой шаг после того, как стороны не смогли достичь соглашения по существующим торговым спорам.

Председатель Комитета по финансам Сената США Оррин Хэтч оперативно прокомментировал агентству угрозы Вашингтона, назвав планы введения дополнительных пошлин «опрометчивыми».

6 июля вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 25 процентов на импортируемые из Китая товары. Пекин в свою очередь обвинил Вашингтон в развязывании крупнейшей торговой войны в истории, а также нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО). Китайская сторона также заявила, что контрмеры в отношении США уже начали действовать.

Отношения Вашингтона и Пекина обострились в 2018 году после того, как США заявили о введении протекционистских мер, коснувшихся товаров из Китая. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. В ответ Китай принял меры в отношении импорта из США, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

Источник: Лента.ру

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