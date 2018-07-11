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Умерла самая уродливая в мире собака

Жа-Жа умерла во сне.

Фото : Jeff Chiu / AP11 июля 2018, 08:33

Девятилетний английский бульдог по кличке Жа-Жа, ставший обладателем звания самой уродливой в мире собаки, умер. Об этом сообщает NBC со ссылкой на владелицу домашнего питомца Меган Брейнард.

По ее словам, Жа-Жа умерла во сне.

Ранее 25 июня сообщалось, что английский бульдог стал победителем конкурса за звание самой уродливой собаки в мире. Отличительная особенность Жа-Жа — очень длинный язык.

Бульдог носил имя актрисы Жа Жа Габор, потому что, по словам хозяйки собаки, ее питомец любил лежать на диване, как красивая модель.


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