Умерла самая уродливая в мире собака
Жа-Жа умерла во сне.
Фото : Jeff Chiu / AP11 июля 2018, 08:33
Девятилетний английский бульдог по кличке Жа-Жа, ставший обладателем звания самой уродливой в мире собаки, умер. Об этом сообщает NBC со ссылкой на владелицу домашнего питомца Меган Брейнард.
По ее словам, Жа-Жа умерла во сне.
Ранее 25 июня сообщалось, что английский бульдог стал победителем конкурса за звание самой уродливой собаки в мире. Отличительная особенность Жа-Жа — очень длинный язык.
Бульдог носил имя актрисы Жа Жа Габор, потому что, по словам хозяйки собаки, ее питомец любил лежать на диване, как красивая модель.
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