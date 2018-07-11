Гани Касымов выдал замуж внучку
Платье для Далиды сшила казахстанский дизайнер Аида Кауменова.
Фото : соцсети11 июля 2018, 08:52
Политический деятель Гани Касымов выдал замуж единственную внучку Далиду, передает Zakon.kz.
Фотографии с торжества он опубликовал в Instagram.
- Будь счастлива, моя единственная, неповторимая внученька! - написал Гани Касымов.
Платье для Далиды сшила казахстанский дизайнер Аида Кауменова.
- Моя любимая внучка Далида вышла замуж...я очень счастливый аташка! - также написал политик.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927515-d792f0a75663c67f9ad5644f64ae334b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...