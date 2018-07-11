Гани Касымов выдал замуж внучку

Платье для Далиды сшила казахстанский дизайнер Аида Кауменова.

Политический деятель Гани Касымов выдал замуж единственную внучку Далиду, передает Zakon.kz.

Фотографии с торжества он опубликовал в Instagram.

- Будь счастлива, моя единственная, неповторимая внученька! - написал Гани Касымов.

Платье для Далиды сшила казахстанский дизайнер Аида Кауменова.

- Моя любимая внучка Далида вышла замуж...я очень счастливый аташка! - также написал политик.

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