Школьник из Ирландии взыскал алименты с отца из Усть-Каменогорска

В пользу истца взысканы алименты в размере 15 МРП.

В производстве Усть-Каменогорского городского суда находилось гражданское дело по иску о взыскании алиментов на содержание совершеннолетнего ребенка, передает semeyainasy.kz.

Этим совершеннолетним ребёнком и оказался юноша, который решил взыскать со своего родителя, проживающего в Усть-Каменогорске, алименты на свое собственное содержание. 15 МРП, которые затребовал истец, потребовались ему на расходы по обучению в средней школе в Северной Ирландии.

«Истец обратился в суд с иском, требуя взыскания алиментов с ответчика в связи с тем, что он находится на обучении в средней школе в Северной Ирландии Королевства Великобритании. Истец планировал завершить обучение 30 июня 2018 года, поэтому просил взыскать алименты до окончания обучения в размере 15 МРП», - пояснили в Усть-Каменогорском городском суде.

Однако мужчина не признал исковые требования своего сына, поясняя это тем, что его чадо могло бы обучаться на Родине. Поэтому алименты за два месяца, которые запросил его сын, выплачивать отказался. Однако доводы ответчика суд не принял во внимание.

«В ходе рассмотрения дела суд пришёл к заключению, что доводы ответчика необоснованны, так как ребенок вправе сам выбирать себе место обучения. С учетом материального положения истца суд счел возможным иск в части содержания истца удовлетворить. Решением Усть-Каменогорского городского суда с ответчика в пользу истца взысканы алименты на содержание совершеннолетнего ребенка в размере 15 МРП», - заключили в суде.

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