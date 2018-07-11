Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

Погода без осадков ожидается в восточном регионе страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут дожди с грозами, возможен град, на юге ночью и утром шквал, лишь на западе, южной, и на восточной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град, ночью и утром туман. В Карагандинской области местами возможен град, днем усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается шквал, усиление ветер 15-20 м/с. В Жамбылской, Костанайской, Акмолинской, днем в Алматинской областях местами ветер 15-20 м/с, в Костанайской, днем в Акмолинской областях возможен град.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Мангыстауской областях на большей части, местами в Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Мангыстауской, на большей части в Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 33°, ясно.

Погода в Астане днем 25°, преимущественно облачно

Прогноз погоды на 11 июля.

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