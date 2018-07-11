Космодром Байконур приостанавливает пуски

Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре.

Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут и возобновятся только в октябре, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

По состоянию на сегодняшний день Россия в 2018 году провела девять пусков ракет космического назначения, из них пять — с космодрома Байконур, три — с Плесецка и один — с Восточного. Последним на сегодняшний день с Байконура был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09". Он поставил рекорд по времени полета к МКС. Лидерство по космическим пускам держит Китай. На его счету в этом году 19 космических стартов. У США — 18.

"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", — сказал собеседник.

На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.

На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря — еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию.

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