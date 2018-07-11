Казахстанцы чаще стали летать

Только за 5 месяцев 2018 года количество перевезенных пассажиров составило 3,0 млн человек.

За 5 месяцев 2018 года количество перевезенных пассажиров гражданской авиацией составило 3,0 млн человек, что на 12% больше показателя аналогичного периода 2017 года (2,5 млн человек), сообщает Zakon.kz.

Кроме этого, аэропортами Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года обслужено 6,5 млн человек, что также на 12% больше показателя прошлого года, сообщили в пресс-службе МИР РК.

В отрасли гражданской авиации Казахстана прошлый год был рекордным по показателям роста перевезенных пассажиров в 7,4 млн человек, с увеличением в 23% по сравнению с предыдущим годом. Наблюдается высокий рост по количеству перевезенных транзитных пассажиров авиакомпаниями. В первом полугодие 2018 года рост в этом сегменте составил 30% (400 тысяч человек) по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

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