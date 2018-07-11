Сразу на 4,4 триллиона тенге пополнился госбюджет за 5 месяцев

При этом налоговые поступления пополнили бюджет страны на 3,2 триллиона тенге.

Доходы госбюджета за первые 5 месяцев 2018 года составили 4,4 трлн тг - это на 4,4% больше, чем годом ранее (4,2 трлн тг). Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

Налоговые поступления пополнили бюджет страны на 3,2 трлн тг, это на 12,5% (350,6 млрд тг) больше, чем годом ранее. Поступление трансфертов составили 1,07 трлн тг, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2017 года - 1,2 трлн тг. Неналоговые поступления сократились еще сильнее - на 36,1%, и составили 89,1 млрд тг, против 139,4 млрд тг годом ранее.

Прирост поступлений от продажи основного капитала оказался самым большим - целых 55,7%, но в денежном эквиваленте это равно всего 13,3 млрд тг, что в итоге составило 37,2 млрд тг (годом ранее - 23,9 млрд тг).

Доходы госбюджета от продажи основного капитала состоят из продажи государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями - 28,1 млрд тг (годом ранее - 16,8 млрд тг), продажи земли и нематериальных активов - 7,7 млрд тг (годом ранее - 6,9 млрд тг) и продажи товаров из государственного материального резерва - 1,4 млрд тг (годом ранее - 124 млн тг).

За январь-май 2018 года поступила самая большая сумма от реализации госимущества за последние 5 лет (аналогичный период) - 37,2 млрд тг, годом ранее - 23,9 млрд тг.

В целом поступления в госбюджет растут год-к-году, и за последние 5 лет сумма поступлений выросла на 65,9% или 1,7 млрд тг. В среднем за период январь-май в многолетней динамике темпы роста доходов бюджета составляют 11,5%.

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