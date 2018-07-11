Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Кыргызстане снижены пошлины на ввозимые физическими лицами авто

На электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин и налогов.

Фото : Sputnik Кыргызстан11 июля 2018, 10:58

В Кыргызстане снижены размеры ставок таможенных пошлин на ввозимые физическими лицами автомобили. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает Кабар.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, данное решение направлено на стимулирование ввоза физическими лицами автотранспортных средств с электрическими и гибридными двигателями, сокращение количества автотранспортных средств с повышенным уровнем износа, а также на оперативное регулирование возрастной структуры автомобильного парка страны.

Так, данным постановлением правительства, размеры единой ставки таможенной пошлины и налогов в отношении автотранспорта с бензиновыми и дизельными двигателями снижаются до уровня ставок действовавших в 2014 году.

Кроме того, вводятся стимулирующие ставки таможенных пошлин и налогов на автотранспортные средства с гибридными двигателями от 0,5 до 0,6 долл. США за куб.см.

На электромобили введена нулевая ставка таможенных пошлин и налогов.

Отметим, что данное постановление вступает в силу по истечению 15 дней со дня официального опубликования и будет действовать по 31 декабря 2019 года включительно.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты