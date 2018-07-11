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Данных о пострадавших казахстанцах в Японии нет - МИД РК

Казахстанские консулы находятся на постоянной связи с оперативным штабом.

Фото : joininfo.ua11 июля 2018, 11:26

Среди пострадавших при оползней в Японии граждан Казахстана нет. Об этом сообщили в МИД РК, передает Zakon.kz.

"По предварительным данным среди погибших, пострадавших и пропавших без вести граждан Казахстана нет", - проинформировал руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

Тем не менее, по словам Смадиярова, казахстанские консулы находятся на постоянной связи с оперативным штабом по чрезвычайной ситуации.

По последним данным, жертвами сильных ливней и оползней в Японии стали уже 179 человек. Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме. От стихии пострадали Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.


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