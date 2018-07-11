В Казахстане значительно сократились нетто-продажи долларов и рублей

При этом евро пользуется у казахстанцев все большей популярностью.

Объемы нетто-продаж обменными пунктами долларов США и российских рублей в мае уменьшились, при этом евровалюта показала рост. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

В мае казахстанцы купили в обменниках долларов США на 32,8 млрд тг больше, чем сдали. Объем нетто-продаж уменьшается с начала года, в то время как официальный среднемесячный обменный курс увеличивается второй месяц подряд, и составил в мае 328,3 тенге за 1 USD.

Объем нетто-продаж рублей в текущем году впервые уменьшился, и составил за май 61,8 млрд тг, против 77,3 млрд тг в апреле. Курс рубля в среднем за май месяц составил 5,3 тг (в апреле - 5,4 тг).

Объем нетто-продаж евро растет третий месяц подряд, и составил в мае 26,2 млрд тг. Курс евро в мае в среднем составил 388,5 тг, что меньше, чем в апреле - 399,2 тг.

Уже в четырех регионах РК в мае объем сданных населением в обменные пункты долларов США превышал объем купленных - Астане, Акмолинской, Павлодарской и ВКО. В прошлом месяце таких регионов было только 2.

Среди тех регионов, где объем купленных населением долларов США больше, чем сданных, лидирует Алматы - 22,3 млрд тг. Следом идет ЮКО (ныне Туркестанская область) - 10,4 млрд тг, замыкает тройку лидеров Атырауская область, где объем нетто-продаж USD составил 5,2 млрд тг.

Российские рубли не пользуются популярностью только в одном регионе РК, Кызылординской области, где рублей сдали больше, чем купили, и разница между сданными и выкупленными в обменниках рублями составила 0,3 млрд тг.

Лидирует же по объему нетто-продаж ВКО - 7,4 млрд тг, следом ЗКО - 6,9 млрд тг и Карагандинская область - 5,7 млрд тг.

Евро пользуется популярностью по всему Казахстану. По объему нетто-продаж евро с большим отрывом лидирует Алматы - 13,1 млрд тг, следом идет Астана - 3,5 млрд тг. Замыкает топ-3 Карагандинская область - 1,7 млрд тг.

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