Жители пяти регионов Казахстана рассказали депутатам мажилиса о своих проблемах

Население интересует, как получить жилье по программе "7-20-25", реформы в сфере образования, медобслуживание и прочее.

Депутаты мажилиса отправились в пять регионов страны, чтобы провести встречу с населением и трудовыми коллективами. Визит уже прошел в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в Астане и Шымкенте, передает Zakon.kz.

На встрече депутатов мажилиса Гульнар Бижановой и Серика Сапиева с трудовым коллективом "Ботакара жылу" в поселке Кушокы Бухар-Жырауского района Карагандинской области, людей интересовал механизм получения жилья по программе "7-20-25".

Еще жителей интересовала реконструкция местных водопроводных сетей, построенных еще в начале 60-х годов. Волнует местное население и закрытие пункта скорой помощи. Мажилисмены взяли этот вопрос на личный контроль. На социальных и промышленных объектах депутаты обсудили с рабочими меры поддержки и развития различных отраслей экономики.

На встрече с коллективом "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" в Астане речь шла о развитии инновационного потенциала, а также туристической отрасли, где могут быть использованы вертолеты завода. Парламентарии пообещали, что необходимые законодательные нормы будут рассмотрены в предстоящей сессии в ходе обсуждения на рабочих группах в Мажилисе соответствующего законопроекта.

На встречах депутата мажилиса, члена депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана Натальи Жумадильдаевой в Шымкенте в школе-лицее №24 имени Ерубаева и Дворце школьников педагогов интересовали вопросы социальной защиты преподавателей, а также реформы в сфере образования.

А депутаты Абзал Ералиев, Бахытбек Смагул, Геннадий Шиповских в рамках выезда в Кызылординскую область в Жанакорганском районе встретились с коллективом сернокислотного завода СКЗ-U. Здесь применяют передовую безопасную для окружающей среды технологию. Широко используются энергосберегающие методы.

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