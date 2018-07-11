Выпавший из окна 2-летний мальчик умер в Капшагае
Ребенок умер в реанимационном отделении.
Фото : aif.ru11 июля 2018, 11:52
В городе Капшагай Алматинской области двухлетний ребенок умер, выпав из окна пятого этажа, передает Казинформ.
Об этом сообщила представитель городского справочного мобильного приложения «Капшагай - Мой» Юлия Трофимова.
«Трагедия произошла в 5-м микрорайоне. Мальчик по имени Никита, 2016 года рождения, выпал вместе с москитной сеткой из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На место приехала «скорая помощь», доставившая малыша в больницу. Ребенок умер в реанимационном отделении», - рассказала Ю.Трофимова.
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