В Костанайской области девочка погибла от удара молнии

Она во время грозы находилась на улице.

Фото : Авдет

В пресс-службе ДЧС Костанайской области alau.kz сообщили, что происшествие случилось вечером 10 июля. Трагедия произошла в посёлке Рыспай. Девочка во время грозы находилась на улице. Она возвращалась из магазина домой. «В результате получения грозового разряда скончалась на месте девочка 2010 года рождения», - сообщили в ДЧС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке