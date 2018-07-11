В Костанайской области девочка погибла от удара молнии
Она во время грозы находилась на улице.
Фото : Авдет11 июля 2018, 11:56
В пресс-службе ДЧС Костанайской области alau.kz сообщили, что происшествие случилось вечером 10 июля.
Трагедия произошла в посёлке Рыспай. Девочка во время грозы находилась на улице. Она возвращалась из магазина домой.
«В результате получения грозового разряда скончалась на месте девочка 2010 года рождения», - сообщили в ДЧС.
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