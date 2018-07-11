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В Костанайской области девочка погибла от удара молнии

Она во время грозы находилась на улице.

Фото : Авдет11 июля 2018, 11:56

В пресс-службе ДЧС Костанайской области alau.kz сообщили, что происшествие случилось вечером 10 июля.

Трагедия произошла в посёлке Рыспай. Девочка во время грозы находилась на улице. Она возвращалась из магазина домой.

«В результате получения грозового разряда скончалась на месте девочка 2010 года рождения», - сообщили в ДЧС.


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