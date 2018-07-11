Жителя Щучинска приговорили к 10 годам за убийство шилом

Подсудимый в суде признал свою вину частично.

К 10 годам лишения свободы приговорил суд жителя Щучинска, убившего своего товарища, используя шило, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на приговор суда.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области вынес приговор в отношении 26-летнего жителя города Щучинска, ранее судимого за кражу и представшего вновь перед судом за убийство своего товарища с использованием шила.

Во время помывки в бане города Щучинска подсудимый с товарищами распивали спиртное. В какой-то момент он облил одного из присутствующих горячей водой, за что последний ударил его кулаком по голове. Услышав шум, администратор потребовала удалиться из бани. Друзья отправились к одному из товарищей, а подсудимого завезли к нему домой, так как тот был изрядно пьян. Через некоторое время он решил разобраться с ударившим его и, вооружившись шилом, отправился к тому домой, где продолжали застолье его товарищи. Войдя в дом, он начал ссору, в ходе которой нанес несколько ударов шилом в область шеи и грудной клетки друга. Позже последний скончался в больнице.

Подсудимый в суде признал свою вину частично и раскаялся. Судья назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

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