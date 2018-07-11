Президент Туркменистана исполнил рэп-хит вместе с внуком

Вдобавок Гурбангулы Бердымухамедов сыграл на синтезаторе и гитаре, а также совершил марафон на велосипеде.

У президента Туркменистана начался отпуск. В честь него Гурбангулы Бердымухамедов сыграл на синтезаторе и гитаре, а также исполнил рэп со своим внуком, передает Zakon.kz.

Он написал стихотворение "Спортивный Туркменистан", а его внук Керимгулы перевел его на английский язык и написал музыку.

В первый день отпуска глава государства вместе с внуком Керимгулы совершили велосипедный пробег, выполнили различные гимнастические упражнения и сочинили стихи, сообщает госинформагентство ТДХ.

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