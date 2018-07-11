В Мангистауской области активно продвигают тему EXPO 2017 Астана: "Энергия будущего"

Cоставлен комплексный план и проведены масштабные работы.

До конца 2020 года запланировано ввести в эксплуатацию 3 объекта возобновляемых источников энергии суммарной установленной мощностью 54 МВт, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

В городе Астана, которому в этом году исполнилось 20 лет, в 2017 году прошло одно из самых значимых мероприятий. Это – собравшая более 5 млн. туристов со всего света международная специализированная выставка "EXPO-2017". После выставки, ставшей рывком в развитии экономики, Глава Государства Н.А. Назарбаев отметил важность развития "Зеленой экономики" и поставил задачу: до 2050 года увеличить источники возобновляемой энергии до 50% от общего объема электроэнергии. И в целях исполнения поручения Президента, под руководством акима Мангистауской области Е.Тугжанова составлен комплексный план и проведены масштабные работы.

До конца 2020 года запланировано ввести в эксплуатацию 3 объекта возобновляемых источников энергии суммарной установленной мощностью 54 МВт, это:

1. Строительство ветряной электростанции мощностью 5МВт в селе Акшукур Тупкараганского района;

2. Строительство ветряной электростанции мощностью 42 МВт в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района;

3. Строительство солнечно-электрической станции мощностью 7 МВт в селе Батыр Мунайлинского района.

В 1 мае 2018 года запущено первая солнечная электростанция области мощностью 2 МВт в селе Батыр Мунайлинского района. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд тенге. В строительстве данной солнечной электростанции впервые были использованы солнечные панели отечественного производства.

Кроме того, первом полугодии текущего года планируется введение ветряной электростанции мощностью 5 МВт в селе Акшукур Түпкараганского района. Стоимость проекта составляет 700,0 млн.тенге.

Также, по Мангистауской области планируется ввод 6 объектов с общей мощностью 153,27 МВт, на основании новых механизмов по таблице аукционных торгов на 2018 год Министерства Энергетики Республики Казахстан.

Представлены следующие объекты:

1. Строительство ветряной электростанции мощностью 30 МВт в селе Бейнеу Бейнеуского района;

2. Строительство ветряной электростанции мощностью 66 МВт в селе Жетыбай Каракиянского района;

3. Строительство солнечно-электрической станции мощностью 17 МВт в селе Шетпе Мангистауского района;

4. Строительство солнечно-электрической станции мощностью14,8 МВт в селе Шетпе Мангистауского района;

5. Строительство солнечно-электрической станции мощностью 13,7 МВт в селе Жармыш Мангистауского района;

6. Строительство солнечно-электрической станции мощностью 13,7 МВт в селе Онды Мангистауского района.

То, что данные проекты не только уменьшат уровень загрязнения окружающей среды, но также поспособствуют росту экономики страны – неоспоримый факт. Самое главное – проводимые мероприятия по переходу на зеленую экономику – результат конкретных задач в рамках Четвертой промышленной революции, поставленных Главой Государства в рамках ЭКСПО.

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