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Назарбаев поблагодарил акима и всех жителей Туркестанской области

Елбасы высоко оценил особый подарок в рамках проекта "Регионы в дар Астане".

Фото : akorda.kz/ru11 июля 2018, 12:28

Нурсултан Назарбаев отправил акиму Туркестанской области Жансеиту Туймебаеву благодарственное письмо, передаёт Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата области.

Президент страны высоко оценил особый подарок столице от Туркестанской области в рамках проекта "Регионы в дар Астане" высоко оценил Президент страны и поблагодарил акима области и жителей региона за вклад в развитие Астаны.

К 20-летию Астаны в столице с участием ряда областей было построено 56 километров велодорог. Строительство велосипедной дорожки от берега реки Есиль до моста на улице Кунаева осуществлено с участием Туркестанской области. Велодорожка проходит по левому берегу реки Есиль, через городок ЭКСПО и соединяется с велодорожками в районе "зеленого пояса" от Ильинки и лыжными и роликовыми дорожками.

Велотреки оснащены "умной инфраструктурой" – специальными столами, велостоянками, wi-fi и источниками электроэнергии для зарядки телефонов.


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