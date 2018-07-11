На север Казахстана надвигаются дожди

В южной половине республики по-прежнему сохраняется жара.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 12-14 июля, сообщает Zakon.kz.

С циклоном, смещающимся через Западную Сибирь, связаны атмосферные фронты, которые будут вызывать кратковременные грозовые дожди преимущественно в северной половине Казахстана. В южной половине республики также местами возможны кратковременные дожди с грозами, но здесь местами по-прежнему максимальная температура воздуха будет достигать плюс 40…43°С.

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