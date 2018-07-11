На север Казахстана надвигаются дожди
В южной половине республики по-прежнему сохраняется жара.
Фото : today.kz11 июля 2018, 12:38
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на 12-14 июля, сообщает Zakon.kz.
С циклоном, смещающимся через Западную Сибирь, связаны атмосферные фронты, которые будут вызывать кратковременные грозовые дожди преимущественно в северной половине Казахстана. В южной половине республики также местами возможны кратковременные дожди с грозами, но здесь местами по-прежнему максимальная температура воздуха будет достигать плюс 40…43°С.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927576-d147900ad229c33afccfbfc072bcd93f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...