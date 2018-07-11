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Дороги расплавились из-за аномальной жары в Австралии

Водители обвиняют во всем плохие дороги, а власти — аномальную жару.

Фото : Новости Планеты11 июля 2018, 12:46

На днях в Австралии начала твориться какая-то чертовщина: асфальт кипит и плавится, а расплавленное вещество, в свою очередь, полностью покрывает колеса проезжающих машин. Департамент транспорта и магистральных дорог уже перекрыл некоторые трассы, сообщают Новости Планеты.

Ниже прикреплено фото грузовика Бриджита Дейли. Мужчина отмечает, что несколько часов пытался выбраться из липкой лужи. Он сравнил свой грузовик с насекомым, которое попало в липкую ленту.

Водители обвиняют во всём плохие дороги, тогда как власти — аномальную жару. Однако в Австралии дороги изначально строились под климат континента, поэтому они закипать не должны. По дорогам, к слову, производится транспорт полезных ископаемых при помощи специальных грузовых составов. Следовательно, качество асфальта полностью соответствует стандартам: дороги рассчитаны на аномальную жару.

Определенно точно дополнительное тепло доходит из-под земли. Подземные процессы инженеры никак не могли предусмотреть. Ранее мы писали, что виной аномального потепления в этом году являются термоядерные процессы в недрах земли, происходящие с новой силой.


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