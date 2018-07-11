Мамин гарантировал Назарбаеву рост внутреннего туризма в 4 раза к 2023 году

К 2023 году планируется увеличить туристический поток в Бурабай с 750 тысяч человек в год до двух миллионов.

Доля туризма в экономике Казахстана к 2023 году должна составить 8%. Об этом сегодня во время открытия международной лыжной базы "Бурабай" в городе Щучинск сообщил первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

Отчитываясь перед президентом Назарбаевым, он напомнил, что правительством ведется работа по разработке государственного проекта "прорыв туристов Казахстана", который будет иметь 7 приоритетных направлений. И включает в себя комбинацию 33 трех отраслей в экономике Казахстана с целью обеспечения комплексного наращивания конкурентоспособности в сфере туризма.

"Нашей основополагающей задачей является поднятие доли туризма в экономике до 8% с текущих 1,9 % - до 2023 года. Этот показатель сравним со значениями наиболее развитых стран. Сейчас на стадии обсуждения создание с соседними регионами карты туристификации, куда войдут 60 туристических объектов и дистанции, исходя из текущего потенциального туристического потока", - сказал Мамин.

Он отметил, что уже сейчас в сфере туризма внедряются стандарты сервиса и услуг на основе лучшего международного опыта. А проекты, вошедшие в карту туристификации, будут продвигаться на международных площадках.





"Нам необходимы инвестиции для реализации ТОП-10 туристических проектов, которые составляют 21,4 трлн тенге, из которых 70% будет профинансировано за счет частных инвесторов", - добавил Мамин, отметив, что все проекты в области туризма будут реализовываться по программе государственно-частного партнерства.

Он также сообщил, что к 2023 году планируется увеличитье туристический поток в Бурабай с 750 тыс. человек (данные за 2017 год – от авт.) в год до 2 млн. При этом он гарантировал рост внутреннего туризма в 4 раза - с 500 тыс. человек до 2 млн.

"Вопрос занятости Щучинско-Боровской курортной зоны будет фактически решен созданием до 30 тысяч рабочих в сфере туризма", - заключил Мамин.

Татьяна Ковалева, Астана.

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