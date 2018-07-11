В Акмолинской области построят новую курортную зону "Акбура"

70% въездных туристов из Астаны в обязательном порядке посещают Боровое.

400 тысяч туристов посетили Щучинско-Боровскую курортную зону с начала 2018 года. Всего в этом году здесь ожидается 1,2 млн отдыхающих. В числе приоритетных инвестпроектов для привлечения туристов в Акмолинской области планируется строительство новой курортной зоны "Акбура" на берегу озера Большое Чебачье и лыжного курорта "Бурабай". Об этом сегодня на совещании по вопросам развития туризма в Щучинско-Боровской курортной зоне сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, благодаря озерам Акмолинская область стала основным лидером развития туризма в Казахстане.

"Основные турпотоки складываются за счет внутренних туристов, а также туристов из России и стран Европы. И, что особо важно, порядка 70% въездных туристов, посещающих Астану, также в обязательном порядке посещают Боровое. Это позволяет активно развивать не только традиционные для ЩБКЗ виды туризма (курортный и экологический), но и популярный во всем мире MICE (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий- от авт.) или деловой туризм", - сказал он.

Он напомнил о реализации третьего этапа плана развития ЩБКЗ, который включает меры по решению транспортно-логистических, инженерных и инфраструктурных вопросов, экологических проблем и обеспечения безопасности.

"Предполагаемый бюджет – 61,4 млрд тенге (республиканский бюджет – 58,2 млрд тенге, местный бюджет – 3,1 млрд тенге, внебюджетные средства – 27,0 млн тенге). При реализации проектов третьего этапа мы планируем привлечь порядка 180 млрд тенге частных инвестиций", - сказал Мухаммедиулы.

В целях привлечения крупных инвесторов прорабатываются меры по созданию "мягкого климата" по налогообложению. В числе приоритетных инвестпроектов - строительство новой курортной зоны "Акбура" на берегу озера Большое Чебачье и лыжного курорта "Бурабай".

"В мировой практике есть сложившийся тренд проводить крупные финансовые форумы и международные мероприятия не в столицах, а в прилегающих курортных городах. В этой связи по вашему поручению мы приступили к работам по строительству конгресс-центра Бурабай по аналогии лучшего опыта в мире, как Давос в Швейцарии, Боао в Китае и Валдай в России", - сказал министр, обращаясь к Нурсултану Назарбаеву.

Ожидается, что в результате реализации этих проектов будут увеличены турпотоки до 3 млн посетителей в год; приток инвестиций составит более 180 млрд тг.; будет обеспечено более 5 тысяч новых рабочих мест, половина из которых станут постоянными при сохранении принципа "Четыре сезона" в реализации проектов.

Татьяна Ковалева, Астана

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