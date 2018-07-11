Боровым заинтересовались в Голливуде - Мухамедиулы

Такое партнерство, по мнению министра, даст мощное имиджевое продвижение и колоссальный мультипликативный экономический эффект.

Голливудские эксперты выразили заинтересованность такими уникальными местами, как Боровое, Сарыарка, Алматинский регион и прочие. Об этом рассказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы в докладе о развитии туристической зоны Бурабай, сообщает Zakon.kz.

"По вашему заданию в рамках вашего визита в США и последующему решению протокола Совета безопасности нами начата работа по привлечению инвесторов в Казахстан в сфере киноиндустрии. Так, во время проведения Международного кинофестиваля Евразия 1 июля приняли участие топ-менеджеры международной киноиндустрии, в том числе вице-президент Universal Pictures", - сказал Мухамедиулы.

Он отметил, что Боровое может стать привлекательной площадкой для крупных зарубежных кинопроизводителей. Так, свою готовность сотрудничать выразил Голливуд. Такое партнерство, по мнению министра, даст мощное имиджевое продвижение и колоссальный мультипликативный экономический эффект.

"Голливудские эксперты помимо Алматинского региона выразили огромную заинтересованность такими уникальными местами, как Боровое, Сарыарка и пр. Для этого остро стоит вопрос ускоренного решения на законодательном уровне предоставления субсидий от общего объема расходов в Казахстане (находится на рассмотрении Правительства). Данная норма широко применяется во многих странах. Для Голливуда – это основное условие для инвестирования в казахстанское кино", - сообщил он.

Международный опыт доказывает правильность применения данной поддержки.

Так, в Венгрии с 2015 года введена субсидия в размере 25% на всю кино и телепродукцию, производимую в стране, благодаря чему здесь были сняты фильмы "Крепкий орешек-5", "Шпионка", и в 2016 году привлечены инвестиции в размере более 200 миллионов долларов. Данная схема действует до конца 2019 года.

В Великобритании основная поддержка национального кино осуществляется с помощью налоговых льгот и субсидий. Если же на производство фильмов потрачено более 20 миллионов фунтов стерлингов, то от первых 20 миллионов можно претендовать на субсидию в размере 25%, а от оставшейся суммы будет выплачено 20%. В 2015 году в киноиндустрию Великобритании привлечены инвестиции в размере более 1 млрд фунтов стерлингов (1,46 млрд долларов). В Ирландии с 2012 года введены 32% субсидий на фильмы, производимые в стране. До сегодняшнего дня привлечены инвестиций в размере более 300 млн долларов.

Чехия и Хорватия предлагают 20% субсидий на все затраты в стране. В Канаде действуют субсидии в размере 46% затрат на рабочую силу. Во Франции юридические лица имеют право на вычет из налогооблагаемого дохода до 50%, а физлица до 100% своих вложений, если они не превышают 25% совокупного чистого дохода.

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