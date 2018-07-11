Минздрав предложил прикреплять пациентов к поликлиникам через ЦОНы

Министр признался, что только после 5 лет проживания в Астане узнал, что прикреплен к поликлинике в другом регионе.

На пресс-конференции в поликлинике №10 Астаны министр здравоохранения РК Елжан Биртанов проинформировал о внедряемых в системе здравоохранения новшествах, а также о предложении ведомства о прикреплении к поликлиникам через ЦОНы с обязательной идентификацией личности, передает корреспондент Zakon.kz.

"Фонд медстрахования в этом году впервые начал работать как плательщик. Сразу же выявились факты, когда люди оказались прикреплены к организациям, в которые они даже не писали заявления. То есть в свое время, когда вводилась система электронная, всех массово прикрепили. Многие даже здесь в Астане, я сам обнаружил спустя пять лет жизни в Астане, что я прикреплен к другой области", - сказал он.

По его словам, в этом году прикрепиться пробовали некоторые депутаты мажилиса, но в целом "система-то заработала, можно ввести ИИН и узнать, где человек прикреплен".

"И, если оказывается, что ты прикреплен где то в другой области, то это, значит, что твои деньги ежемесячно куда-то в другое место уходят. Поэтому мы сейчас выходим с предложением, чтобы прикрепление шло через ЦОНы с обязательной идентификацией личности. До этого это просто заявление и копия удостоверения, мы видели поддельные заявления", - уточнил глава ведомства.

Как отметил Биртанов, таким образом, будет наведен порядок в этой сфере.

"Мы начали проверять этих граждан. Так не должно быть. Поэтому - система E-gov работает, система ЦОН работает. Таким образом, мы будем наводить порядок в этой сфере. В конечном итоге, каждый будет наблюдаться у того врача, у которого он хочет", - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.

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