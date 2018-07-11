Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Трамп недоволен распределением трат Германии на российский газ и оборону своей страны

По мнению американского президента НАТО должна разобраться со сложившейся ситуацией.

Фото : News Front11 июля 2018, 15:21

Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО должна разобраться с ситуацией, когда Германия платит миллиарды РФ, а США при этом должны платить за оборону Германии. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее в ходе рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед открытием саммита альянса в Брюсселе Трамп подверг Германию критике за то, что она мало вкладывается в оборону, при этом платит "миллиарды" России за газ.

"Считаю, что НАТО должна что-то сделать с этим, хотя я не знаю, что вы можете с этим сделать, если Германия платит России миллиарды долларов, а мы должны ее защищать от них", — заявил Трамп в ходе рабочего завтрака.

На это генсек альянса ответил, что у "союзников существуют разногласия по газу".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты