В Костанае благодаря жителям нашелся пропавший подросток

Парня заметили около ТРЦ.

В Костанае найден подросток, страдающий ДЦП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Как сообщили в полиции, бдительные горожане помогли найти пропавшего Николая Шенкель, который ушел из дома 10 июля в неизвестном направлении.

"В полицию позвонил мужчина с сообщением о том, что в районе ТРЦ «Костанай Плаза» видел подростка, похожего на пропавшего несовершеннолетнего. Полицейские незамедлительно выехали на место, где обнаружили Николая. В настоящее время подросток возвращен домой", - рассказали в полиции.

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