20 забавных доказательств того, что человеческая глупость безгранична

Героям этой подборки не повезло. Их промахи не только увидели, но и успели заснять.

У каждого бывают такие моменты, когда разум и логика отключаются, возникает ступор. Если повезет, то вашу оплошность никто не заметит, а вы отделаетесь одним единственным негативным последствием — задетым самолюбием. Согласитесь, осознание даже мимолетной глупости не так уж и приятно.

1. Неужели не поместится?

2. Доставщик заблокировал дверь

3. Простой способ показаться глупой

4. Опытная автоледи

5. Парковка на льду

6. До последнего не верил, что надвигается снегопад

7. Кое-кто прокатился

8. "Знакомство" с мультиваркой

9. Слишком уж печально

10. Не прекращай пытаться, друг!

11. Это она так за солнечным затмением наблюдает

12. День не задался

13. Боялась потерять ключи от замка

14. Всегда хотел повесить телевизор над камином

15. Думал, эта корзинка повместительней

16. Прощай, велосипед!

17. Осталось покрасить лишь один кусочек

18. Не паркуйтесь на пляже

19. Ошибочка

20. Поставил вариться

Источник: pure-t.ru

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