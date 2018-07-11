Бекшин рекомендует казахстанцам перед хаджем привиться от менингита

В августе 2018 года начинается выезд казахстанских паломников.

Перед поездкой в хадж паломники должны прививаться от менингита, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем паломникам перед поездкой в хадж необходимо сделать прививку против менингококковой инфекции и при себе иметь справки о прохождении вакцинации. Это требование Министерства здравоохранения Саудовской Аравии», - сообщил на пресс-конференции в СЦК председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК - Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

Как напомнил главный санитарный врач страны, в августе 2018 года начинается выезд казахстанских паломников, направляющихся на Хадж в Королевство Саудовская Аравия.

«Ежегодно в хадже принимают участие около 2 млн человек более чем из 160 стран мира, из них 3-4 тыс человек - из Республики Казахстан», - сказал он.

Жандарбек Бекшин проинформировал, что в подготовительный период перед хаджем вакцинацию против менингококковой инфекции можно получить в 5 регионах республики. В их числе - Атырауская область, Жамбылская область, Южно-Казахстанская область, город Алматы и Астана.

При нахождении в местах массового скопления во время хаджа следует помнить о мерах личной профилактики, отметил Жандарбек Бекшин.

«Необходимо чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие салфетки; использовать салфетки при кашле и чихании; избегать контактов с заболевшими и не использовать их личные вещи; по возможности носить одноразовые маски в местах массового скопления людей; не приближаться к местам скопления верблюдов и избегать прямого контакта с ними; не употреблять некипяченое и непастеризованное верблюжье молоко, а также не приобретать пищевые продукты в местах неорганизованной торговли», - проинструктировал главный санитарный врач.

Жандарбек Бекшин подчеркнул, что при возникновении любых признаков недомогания следует обратиться к врачу. «При возвращении из поездки и в случае появления любых симптомов заболевания (озноб, повышение температуры, недомогание, боль в горле и др.) необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию, проинформировав врача о недавнем пребывании на хадже», - сказал он.

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