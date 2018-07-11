В Астане соседи не дали упасть с 10 этажа играющим на подоконнике детям

Вовремя вызванные пожарные добрались до окна и сняли детей с подоконника.

В Астане дети едва не выпали с 10 этажа, играя на подоконнике, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил городской "Центр мониторинга и реагирования 109".

"03.07.2018 года в 18:00 на пульт 102 была получена и передана в центр iKomek информация о том, что по ул. Косшыгулулы д.10, со слов очевидцев, на 10 этаже на подоконнике открытого окна играют дети без присмотра взрослых. В 18:03 данная информация была выявлена с помощью видеофиксации операторами центра iKomek. Во время видеонаблюдения, было замечено, что очевидцы, находясь на 10 и 9 этажах соседнего балкона не давали детям выйти и выпасть из окна, применяя подручные средства (швабра)", - сказано в сообщении.

Операторы центра скоординировали оперативные службы и в 18:22 по адресу прибыли сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и пожарный наряд ДЧС Астаны, которые с помощью пожарной лестницы добрались до окна 10-го этажа.

видео: astana109

"К счастью, пострадавших нет, благодаря внимательным соседям. Мы пытаемся таким показательным примером из жизни достучаться до каждого родителя. Позаботьтесь о своих детях – постарайтесь организовать их досуг, особенно, в летний период. У детей должно быть счастливое детство! И именно вы, в первую очередь, ответственны за это. Напоминаем, что оперативный контроль над ситуацией в городе осуществляется в режиме реального времени через городскую систему видеонаблюдения", - добавили в Центре мониторинга и реагирования.

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