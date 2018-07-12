Головкин обидел Сондерса и получил от него ультиматум

У команды Головкина была договоренность с Сондерсом на август в случае, если не удастся организовать рематч с Саулем Альваресом.

Чемпион в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерспрокомментировал возможный бой с обладателем поясовWBA Super, WBC и IBO Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

— Я готов к рок-н-роллу, но никто из больших парней не хочет драться со мной. Я смотрел на бой GGG с 2016 году, сейчас 2018-й и у него нет титула IBF. Так что это уже не будет объединительный бой, но в конце концов он просто не хочет драться со мной. Теперь я не собираюсь ни за кем гоняться, — заявил британский боксер.

Напомним, у команды Головкина была договоренность с Сондерсом на август в случае, если не удастся организовать рематч с Саулем Альваресом. Тем не менее, «Канело» и GGG удалось договориться, поэтому поединок с Билли Джо был отодвинут на второй план. Бой Головкин — «Канело» пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе.





