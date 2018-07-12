Казахстанка рассказала о замужестве за салафитом

Сложности привели к тому, что интимная жизнь сошла на нет.

Алина в течение полутора лет была второй женой салафита, передает Comode. Рассказать свою историю она согласилась только на условиях анонимности.

Меня зовут Алина. Мне больно все это вспоминать, но я это сделаю, чтобы предостеречь молодых девушек от опрометчивого шага. Чтобы они никогда не соглашались стать второй женой...

Меня и трех моих братьев воспитывала одна мама – отец бросил нас сразу же после рождения младшего. Выросли мы в поселке городского типа, буквально перебиваясь с хлеба на воду. Я всегда хотела вырваться из этой безнадеги и сразу после школы уехала в Алматы – получила грант по сельской квоте в педагогический институт.

Сказать, что было тяжело, – ничего не сказать. Я продолжала нищенствовать, только уже самостоятельно. Работала официанткой, уборщицей, даже пыталась танцевать стриптиз (но не подошла из-за фигуры), при этом пыталась хорошо учиться, чтобы не потерять свою копеечную стипендию. Жила в общежитии, в котором кроме меня жили крысы, клопы и тараканы.

Конечно, хотелось и погулять. Я изыскивала способы прилично одеться и потусоваться. Мечтала познакомиться с хорошим парнем, мысленно представляла шикарную алматинскую свадьбу. Но ничего не получалось, на меня обращали внимание разве что продавцы донеров на улице.

Мы с моим мужчиной познакомились банально и так, как я хотела– на большой тусовке он положил на меня глаз и предложил подвезти до дома. Я всегда была коммуникабельным и веселым человеком и с удовольствием нырнула в это общение. Меня не смущала разница в возрасте 22 года. Он заменял мне отца, которого у меня никогда не было. С ним мне было легко, комфортно, да и что там говорить – сытно. О том, что он женат, я узнала через две недели после знакомства, когда он сделал мне предложение… стать второй женой. Тогда же я узнала, что он салафит.

Эта информация меня шокировала и напугала. Я думала, пробью стену и убегу из кафе, в котором мы на тот момент сидели (не одни, а с его другом, таким же бородатым, как он). В Казахстане на каждом углу трубят об опасности салафизма, а тут один из них пытается меня завербовать второй женой! Именно из-за страха я не стала бурно реагировать на этот разговор, а отшутилась и попросилась домой.

На следующий день он привез мне деньги и сказал: «Будешь ли ты со мной или нет, но я не хочу, чтобы ты жила в этом клоповнике. Сними квартиру и переезжай». Я взяла деньги. Он помог мне перевезти вещи и вновь задал вопрос – буду ли я его второй женой. Внутри у меня все перевернулось, но неожиданно для себя я сказала «да».

Никаха у нас не было. Он сказал, что сам является имамом, поэтому все было просто – я сделала омовение, он прочитал какую-то молитву, дал мне прочитать на телефоне другую молитву. И все! После этого вроде как все мои грехи смылись, и я стала благочестивой мусульманкой. Я верила ему, ведь он так убежденно говорил обо всем, что касается религии.

После этого в моей жизни начался период ада. Он запретил мне общаться с любыми мужчинами, выражал недовольство по поводу учебы, но при этом на работу ходить я была обязана – на тот момент я устроилась на полставки воспитателем в детский сад. Я должна была ходить только в платьях, причем длинных, чтобы закрывали щиколотку, и с длинным рукавом – даже в жару. Его попытки нацепить на меня хиджаб не увенчались успехом – я сказала, что не готова к этому. Он давил, но я не сдавалась.

У меня было море обязанностей, и я бесконечно радовалась тому, что он приезжал только раз в неделю – потому что, когда он приезжал, я была его рабыней. Дома должна была быть идеальная чистота, тапочки теплые с батареи я одевала ему прямо на ноги, подавала домашнюю одежду. Параллельно должен был быть накрыт стол – и только так, как он считал правильным. Однажды он увидел в конфетнице мармеладки и закатил грандиозный скандал! Ведь они сделаны из желатина, а там свинина! Колбаса и сосиски в доме тоже были под запретом, он не верил, что в них нет свинины, даже если это был халал. Если я перехватывала кусочек еды стоя – немедленно начинал кричать, что есть стоя – грех. Есть левой рукой – грех. Забавно, что до того, как стать мусульманином, он был левшой и специально переучивался.

В постели у нас всегда было все плохо. Видимо, сказалась его бурная молодость, да и возраст был уже хорошо за 40. Даже когда все было нормально, он психовал, что после близости нужно полностью мыться, а потом «выходить распаренным на улицу». Даже летом. Меня тоже каждый раз заставлял полностью мыться. Любая девушка знает, что мытье головы, когда волосы по пояс, – трудоемкий и долгий процесс, но он этого не понимал и каждый раз орал под дверью ванной, когда я там находилась больше десяти минут. В конце концов все эти сложности привели к тому, что наша интимная жизнь сошла на нет.

К женщинам он относился, как к мясу, а у меня был высокий статус – прислужницы. Он считал, что женщина обязана чуть ли не хороводы водить и всячески ублажать своего мужа. Мне он не помогал вообще никак, и все проблемы приходилось решать самой, при этом я не смела просить помощи у других мужчин, если они не родственники. А мужчины-родственники у меня только младшие братья.

Он давал мне деньги, строго лимитированную сумму. На аренду квартиры, коммунальные платежи, телевидение – когда приезжал ко мне, после ужина полночи лежал на диване и смотрел криминальные сериалы и передачи. Если я что-то хотела купить, должна была объяснить, зачем мне эта вещь, где и почем я собираюсь ее купить. И если он решал, что она мне не нужна, денег не давал. Таким образом, я могу опровергнуть мифы про токалок – про золото, телефоны, машины и так далее. Может, кому-то их покупают, но я о таком даже мечтать не смела. Но за свою зарплату я не отчитывалась и всю сумму сразу же отправляла маме. Кстати, ездить в гости к маме и братьям он тоже запрещал. Говорил, что у замужней мусульманской женщины единственная семья – муж.

Я знала, что у его жены есть машина, а у троих детей – по машине и квартире (хотя младший на тот момент еще учился в школе). У него самого было три машины, очень дорогих, и жил он с семьей в огромном доме. Два раза в год он ездил со всей семьей отдыхать на море. А еще он постоянно помогал деньгами всем своим многочисленным родственникам. Не помогал только мне.

Мне было очень тяжело с ним. Он говорил, что выщипывать брови – харам. Открытые плечи – харам. Материться – тоже грех, и жестко отчитывал, если я где-то выругаюсь. При этом сам матерился, смотрел на телефоне жестокие, кровавые или порнографические видео. Я могла получить втык даже за то, что не пропустила его вперед на входе. Что не подала тапочки, куртку. Что на Новый год ответила спасибо на поздравление продавщицы в магазине. Вообще все праздники – от нечистого, он постоянно слал мне поучительные видео на эту тему. Один раз попросила уходя захватить с собой пакет с мусором, в ответ – испепеляющий взгляд: «Я что, на подкаблучника похож???» – зарычал он. Он постоянно повторял, что ему нужна «халяльная» жена и что я должна знать свои обязанности.

Он был подписан на несколько мусульманских каналов в телеграме. Меня тоже заставлял слушать аудио из этих каналов – там мужской голос пояснял, как надо жить, как жил пророк и как понимать хадисы и остальное. Он читал намаз пять раз в день – все это меня очень напрягало.

Плюс ко всем религиозным нюансам хочу сказать о его возрасте. Для молодой женщины связаться с мужчиной в два раза старше – обречь себя на мучения. У него постоянно были проблемы со здоровьем. Я и уколы ставила, и мазала мазью спину и готовила диетическую еду (но у первой жены все равно было вкуснее!). Он постоянно жаловался на недомогания и на то, что я его не понимаю.

Почему я это терпела? Не знаю. Он говорил мне «талак» два раза. В первый раз я сильно переживала, убедила его не бросать меня. Во второй раз просто плюнула и сказала: «Ну и катись». Видимо, Бог все-таки существует, потому что сразу же, буквально через пару дней, я познакомилась с хорошим парнем, мы быстро съехались и он уже сделал предложение руки и сердца. Отношения с салафитом остались в моей памяти жирным черным пятном, которое трудно отмыть – настолько оно мерзкое и прилипчивое.

Он был шокирован тем, что я перестала быть его собственностью. Он регулярно писал и звонил – угрожал мне и моему парню, говорил, что убьет нас… Единственное, что смогло остановить это все – мои угрозы, что если он явится еще раз, то я сообщу его жене. Или расскажет моя подруга, которой я дала контакты жены и поведала все – с самого начала наших отношений. А жену он очень боится. Этот истинный мусульманин.

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