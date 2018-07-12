В Актау очевидец сфотографировал огромные очереди в автоЦОНе

По словам автора снимков, замена прав заняла у него четыре часа.

Фото : лада.kz

В Актау мужчина сфотографировал большие очереди в автоЦОНе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz. По словам автора снимков, замена прав заняла у него четыре часа.

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