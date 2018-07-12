Пытавшийся скрыть тело убитого знакомого кызылординец осужден на 10 лет

Наказание будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

В Кызылординской области на 10 лет лишения свободы осужден гражданин, убивший своего знакомого, передает МИА «Казинформ».

Уголовное дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Кызылординской области. Преступление произошло 31 января 2018 года. В тот день В. распивал спиртные напитки со своим знакомым.

«В ходе распития спиртных напитков произошла ссора. Осужденный ударил по лицу знакомого рукой и ногой. В результате чего тот скончался на месте происшествия. Пытаясь скрыть преступление, убийца вырыл яму глубиной 50-60 сантиметров и закопал тело. После спрятал тело в саксауле в 12 километрах от дома, где живет», - говорится в сообщении.

По решению суда подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы, наказание будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.





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