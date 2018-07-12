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В Украине ураган поднял подростка в воздух

Подросток получил травмы лица

Фото : krsk.sibnovosti.ru12 июля 2018, 07:24

Под Одессой смерч поднял в воздух 14-летнего подростка. Видео опубликовано на странице интернет-издания "Думская" в Facebook, передает РИА Новости.

На видео видно, как смерч на несколько мгновений поднимает в воздух тент, а за ним и подростка. Мальчика переворачивает в воздухе, и он падает на живот. После этого к нему подбегают очевидцы и уводят в соседнее здание.

Как отмечает издание, подросток получил травмы лица.


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