В Украине ураган поднял подростка в воздух
Подросток получил травмы лица
Фото : krsk.sibnovosti.ru12 июля 2018, 07:24
Под Одессой смерч поднял в воздух 14-летнего подростка. Видео опубликовано на странице интернет-издания "Думская" в Facebook, передает РИА Новости.
На видео видно, как смерч на несколько мгновений поднимает в воздух тент, а за ним и подростка. Мальчика переворачивает в воздухе, и он падает на живот. После этого к нему подбегают очевидцы и уводят в соседнее здание.
Как отмечает издание, подросток получил травмы лица.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4927690-588ceca93041cfab8e24ae397ccb35f7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...