Капитана сборной КВН приговорили к 12 годам тюрьмы

Отбывать наказание Мирсаидов будет в колонии строгого режима.

Суд в Таджикистане приговорил независимого журналиста, капитана сборной КВН Хайрулло Мирсаидова к 12 годам заключения за донос, растрату и подделку документов, пишет Рен ТВ.

Отбывать наказание Мирсаидов будет в колонии строгого режима.

Кавээнщика задержали в декабре 2017 года после того, как он написал открытое письмо экс-главе управления по делам молодежи Согдийской области, в котором обвинил его в коррупции. Против него возбудили дело по 4 статьям УК Таджикистана: о присвоении, подделке документов и доносе. Обвиняемый частично признал свою вину, но обвинение по статье "Заведомо ложный донос" он изначально отрицал.

В ходе заседаний кавээнщик заявил, что не тратил в личных целях деньги, выделенные его клубу для участия в игре.

Защита Мирсаидова считает приговор несправедливым.

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